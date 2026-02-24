Kandidaten im Wahlkreis 16
Greb: Ich bin Dorfkind und das prägt meine Haltung
Ruth Greb tritt für die Partei SPD im Wahlkreis 16 (Rhein-Hunsrück) an.
Ruth Greb tritt für die Partei SPD im Wahlkreis 16 (Rhein-Hunsrück) an.
Susie Knoll

SPD-Bewerberin im Wahlkreis 16 für den Landtag beantwortet Fragen zu sich und ihren politischen Überzeugungen.

Lesezeit 3 Minuten
In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.Ruth Greb tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 16 – Rhein-Hunsrück für die Partei SPD an.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungWK 16 – Rhein-Hunsrück

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Hunsrück-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren