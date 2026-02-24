Kandidaten im Wahlkreis 16: Greb: Ich bin Dorfkind und das prägt meine Haltung
Kandidaten im Wahlkreis 16
Greb: Ich bin Dorfkind und das prägt meine Haltung
SPD-Bewerberin im Wahlkreis 16 für den Landtag beantwortet Fragen zu sich und ihren politischen Überzeugungen.
Lesezeit 3 Minuten
In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.Ruth Greb tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 16 – Rhein-Hunsrück für die Partei SPD an.