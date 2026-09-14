Stationentheater Grandiose Inszenierung lässt Publikum jubeln Werner Dupuis 14.09.2026, 17:00 Uhr

i In drei Gruppen wurden die Zuschauer beim Stationen Theater zum Kirchplatz geführt. Rund 500 Besucher kamen zur Permeire der "Sponheimer". Noch eine Vorstellung gibt es am 3. Oktober, die aber schon ausverkauft ist. Dupuis Werner. Werner Dupuis

Theaterpremiere in Kastallaun: Das Stationentheater „Die Sponheimer“ verknüpft eine historische Vorlage mit der Spielstätte des Stückes in Kaustallaun.

Dass in der eigenen Heimatgeschichte sich ein riesiges Potenzial verbirgt, welches niemals langweilt, zeigt beeindruckend das Stationentheater „Die Sponheimer“. Hotte Schneider, der auch das Buch dazu geschrieben und Regie führte, ist mit seiner Schauspieltruppe eine grandiose Inszenierung gelungen, die bei der Premiere in Kastellaun das Publikum begeisterte.







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