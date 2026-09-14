Theaterpremiere in Kastallaun: Das Stationentheater „Die Sponheimer“ verknüpft eine historische Vorlage mit der Spielstätte des Stückes in Kaustallaun.
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Dass in der eigenen Heimatgeschichte sich ein riesiges Potenzial verbirgt, welches niemals langweilt, zeigt beeindruckend das Stationentheater „Die Sponheimer“. Hotte Schneider, der auch das Buch dazu geschrieben und Regie führte, ist mit seiner Schauspieltruppe eine grandiose Inszenierung gelungen, die bei der Premiere in Kastellaun das Publikum begeisterte.