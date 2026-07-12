Metalldiebe auf dem Friedhof Gräber in Laudert geplündert: Ein Betroffener berichtet Werner Dupuis 12.07.2026, 15:00 Uhr

i Entsetzt ist Werner Grings, dass vom Grab seines Bruders Thomas die im Grabstein integrierte Figur des "Guten Hirten" gestohlen wurde. Dupuis Werner. Werner Dupuis

Ein Friedhof sollte eigentlich ein Ort der Ruhe und des Gedenkens sein, stattdessen wird er zum Ziel von Grabdieben. So ist es jüngst in Laudert geschehen. Ein Betroffener berichtet, was ihm passiert ist.

Regelmäßig kommt Werner Grings aus Laudert an das Grab seines Bruders Thomas auf dem Friedhof von Laudert, um seiner zu gedenken und den Blumenschmuck zu pflegen. Bei seinem Besuch Anfang Juli traute er seinen Augen nicht: Die in den Grabstein eingefasste Figur des „Guten Hirten“ war verschwunden.







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