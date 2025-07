Beim Wettbewerb Best of Riesling gab es Auszeichnungen für den Mittelrhein: Goswin Lambrich und Matthias Müller wurden für ihren Riesling ausgezeichnet und einige weitere Weine aus dem kleinsten Anbaugebiet Deutschlands sehr gut bewertet.

Die Weingüter Goswin Lambrich aus Oberwesel und Matthias Müller aus Spay sind bei „Meiningers Best of Riesling“ ausgezeichnet worden. Nach Oberwesel ging der erste Platz bei der Sonderauszeichnung für den besten trockenen Riesling aus der Steillage, nach Spay der zweite Platz in der Kategorie Riesling edelsüß. Im Gespräch mit unserer Zeitung beschreiben die Winzer ihren Wein und freuen sich beide ausdrücklich darüber, dass der Mittelrhein als kleinstes Weinanbaugebiet bei diesem renommierten Wettbewerb so gut vertreten war.

Es ist toll, dass wir nun im zweiten Jahr in Folge bei Best of Riesling etwas erreichen konnten. Ganz besonders schön ist es für uns zu sehen, dass der Mittelrhein als das kleinste Anbaugebiet mit einem ersten und einem zweiten Platz ganz vorn landen kann.

Matthias Lambrich, Weingut Goswin Lambrich

Im vergangenen Jahr holten Christiane Lambrich-Henrich und ihr Bruder Matthias Lambrich mit dem 2022 wurzelecht Oberweseler Bernstein Riesling trocken Platz 1 in der Kategorie Lagen-Riesling trocken. Der in diesem Jahr ausgezeichnete trockene Riesling geht ebenfalls auf das Weinjahr 2022 zurück, und kommt aus dem Oelsberg. Dass sie ihn 2025 angestellt haben, ist damit zu erklären, dass im vergangenen Jahr noch im Fass war. „Es ist toll, dass wir nun im zweiten Jahr in Folge bei Best of Riesling etwas erreichen konnten. Ganz besonders schön ist es für uns zu sehen, dass der Mittelrhein als das kleinste Anbaugebiet mit einem ersten und einem zweiten Platz ganz vorn landen kann “, sagt Matthias Lambrich vom Weingut Goswin Lambrich.

„Für mich zählt der Oelsberg zu den besten Lagen. Wir haben dort nach der Flurbereinigung 2003 quer terrassiert und neu angelegt, die Reben sind nun also etwas mehr als 20 Jahre alt“, berichtet Matthias Lambrich. Seit 2020 setzen Lambrichs bei den Lagenweinen und den Riesling-Gutsweinen konsequent auf Spontangärung. Lange Hefelager – beim nun ausgezeichneten Wein von mehr als einem Jahr – machen den Wein vollmundiger und reifer, beschreibt es Matthias Lambrich. „Der Wein ist sehr kräutrig und hat eine schöne Würze.“ Vergangenes Jahr war Best of Riesling der Auftakt für eine ganze Reihe an Auszeichnungen für das Weingut Goswin Lambrich, unter anderem zeichneten die großen Weinführer sie aus: Eichelmann kürte sie zu den Winzern des Jahres am Mittelrhein, der Vinum Weinguide zu den Aufsteigern des Jahres. „Das Ziel ist, daran anzuknüpfen“, sagt Lambrich.

Wer die Weine des Weinguts Goswin Lambrich kennenlernen möchte, hat dazu etwa am Samstag, 26. Juli, bei der Veranstaltung „Berg und Tal“ aus der Reihe Mittelrhein-Momente die Gelegenheit. Die Lambrichs richten die Veranstaltung gemeinsam mit dem Weingut Lithos und dem Restaurant Feinheit aus. Im November stehen die Jahrgangsverkostung sowie die Probiertage an. Weitere Informationen unter www.weingut-lambrich.de

Bei den Auszeichnungen bei diesem großen Wettbewerb ist wieder gut zu sehen, was am Mittelrhein geboten wird. Die Erfolgsquote pro Hektar über die Jahre kann sich absolut sehen lassen.

Johannes Müller, Weingut Matthias Müller

„Bei den Auszeichnungen bei diesem großen Wettbewerb zeigt sich, was am Mittelrhein geboten wird. Die Erfolgsquote pro Hektar über die Jahre kann sich absolut sehen lassen“, sagt Johannes Müller. Die erneute Auszeichnung sei eine freude für die Familie Matthias Müller persönlich, aber eben auch für das Anbaugebiet. Best of Riesling sei ein großer Wettbewerb, bei dem viele Weine angestellt werden. Viele Verkoster probieren die Weine in verschiedenen Panels und mehreren Runden. „Das spricht dafür, dass das Ergebnis auch Hand und Fuß hat“, sagt Johannes Müller.

Durch die Bank seien die Müller-Weine gut bewertet worden – und ganz besonders gut eben die 2023er Bopparder Hamm Feuerlay Riesling Beerenauslese. „Wir konnten unseren Augen kaum trauen, wie die Auslese fast schon so am Stock hing“, erinnert er sich. Die besondere Lage habe die Trocknung der überreifen Trauben auf natürliche Weise begünstigt. „Der Wein hat eine brachial tolle Säure, der ist für die Ewigkeit gemacht“, ist Müller begeistert.

Die nächste Gelegenheit für eine Kostprobe beim VDP-Weingut Matthias Müller ist eine Veranstaltung namens Gartenbistro am Samstag, 19. Juli, ab 17 Uhr rund um die Vinothek in Spay. Die Kollektionsverkostung findet am ersten Samstag im September statt. Weitere Information unter www.weingut-matthiasmueller.de

Zum Wettbewerb Best of Riesling

Der internationale Wettbewerb Best of Riesling feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Er wurde 2000 vom Weinbauministerium Rheinland-Pfalz ins Leben gerufen, berichtet der Meininger Verlag mit Sitz in Neustadt in einer Pressemitteilung.

In diesem Jahr habe die internationale Fachjury etwas mehr als 1.300 Rieslinge aus aller Welt nach dem 100-Punkte-Schema verdeckt verkostet und bewertet. Dabei wurden neben den beiden ausgezeichneten Weinen einige weitere Mittelrhein-Weine sehr gut bewertet. Die Sieger der acht Kategorien sowie eine Top 100 stellt Meiningers Weinwelt in der September-Ausgabe vor.Alle ausgezeichneten Rieslinge sowie weitere Informationen zu Best of Riesling sind im Internet unter www.meininger.de/wein/verkostungen/best-of-riesling/ergebnisse abzurufen. red