Eigentlich sollte die „MS Loreley Star“ bei der Großen Schwimmenden Weinprobe auf dem Rhein unterwegs sein. Doch der niedrige Pegel machte das Ablegen unmöglich. Für Ministerpräsident Gordon Schnieder war es trotzdem ein besonderer Abend.
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Die Große Schwimmende Weinprobe in Boppard musste mit einer Einschränkung leben. Die Gäste auf der „MS Loreley Star“ befanden sich zwar auf einem schwimmenden, aber eben nicht wie geplant auf einem fahrenden Schiff. Der Pegelstand des Rheins ließ ein Ablegen nicht zu.