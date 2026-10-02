Große Weinprobe auf dem Wasser Gordon Schnieder wird Bopparder Ehrenwinzer Thomas Torkler 02.10.2026, 18:00 Uhr

i Ein besonderes Etikett ziert die drei Flaschen, die dem Ehrenwinzer jedes Jahr zustehen. Boppards Bürgermeister Jörg Haseneier (rechts) zeigt es Gordon Schnieder, der eine der Flaschen aus der Holzkiste von Patenwinzer Rolf Bach begutachtet. Thomas Torkler

Eigentlich sollte die „MS Loreley Star“ bei der Großen Schwimmenden Weinprobe auf dem Rhein unterwegs sein. Doch der niedrige Pegel machte das Ablegen unmöglich. Für Ministerpräsident Gordon Schnieder war es trotzdem ein besonderer Abend.

Die Große Schwimmende Weinprobe in Boppard musste mit einer Einschränkung leben. Die Gäste auf der „MS Loreley Star“ befanden sich zwar auf einem schwimmenden, aber eben nicht wie geplant auf einem fahrenden Schiff. Der Pegelstand des Rheins ließ ein Ablegen nicht zu.







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