Feierlichkeiten auf dem Rasen
Golfclub Hahn zelebriert 30 Jahre Vereinsgeschichte
Seit 30 Jahren rollt auf dem Rasen des Golfclubs Hahn der Ball.
Seit 30 Jahren rollt auf dem Rasen des Golfclubs Hahn der Ball.
Andrea Kolling

Konzentrieren, Abschlagen, Treffen: Beim Golfclub Hahn trifft Spaß auf sportlichen Wettkampf. Und das bereits seit 30 Jahren. Wie die Anfänge des Vereins aussahen und was der Club alles zu bieten hat.

Lesezeit 3 Minuten
Am Himmel fliegen die Flugzeuge, auf dem Boden rollen die Bälle. Seit 30 Jahren kommen Golfbegeisterte nach Lautzenhausen, um beim Golfclub Hahn, in unmittelbarer Nähe zum Flughafen Hahn, Golf zu spielen. Was den Verein besonders macht und wie er sich in den vergangenen 30 Jahren verändert hat, darauf blickt Vorstandsmitglied Hans Berktold im Gespräch mit unserer Zeitung zurück.
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