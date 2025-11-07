Betonfertigteilwerk eröffnet Goldbeck gibt Einblicke in das neue Werk in Kirchberg 07.11.2025, 18:00 Uhr

i Christof Kreutz, Teamleiter der Arbeitsvorbereitung bei Goldbeck in Kirchberg (links) führte Besucher in Kleingruppen durch das Werk. Hier zeigt er Goldbeck-Kollegen und Kirchberger Stadtratsmitgliedern die Schalung für eine Stütze. Philipp Lauer

Die Firma Goldbeck gibt bei einer Besichtigung Einblicke in das neue Betonfertigteilwerk in Kirchberg: Auf 20.000 Quadratmetern Fläche will das Unternehmen hier jährlich 70.000 Kubikmeter Beton unter anderem zu bis zu 7000 Wohnwänden verarbeiten.

Die Firma Goldbeck hat den Betrieb im neuen Betonfertigteilwerk in Kirchberg vor rund fünf Wochen aufgenommen und fährt die Produktion mit rund 100 Mitarbeitern nun schrittweise hoch. Bei der feierlichen Eröffnung Ende Oktober konnten die Gäste in Kleingruppen das Werk besichtigen, in dem das Unternehmen perspektivisch mit 250 Mitarbeitern 70.







