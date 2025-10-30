In wirtschaftlich schwierigen Zeiten hat das Unternehmen Goldbeck mehr als 80 Millionen Euro in ein Werk für Betonfertigteile in Kirchberg investiert. Seit Kurzem fahren die Mitarbeiter die Produktion hoch. Die Eröffnung wurde nun gebührend gefeiert.
Das Unternehmen Goldbeck hat am Mittwoch feierlich ihr neues Betonfertigteilwerk in Kirchberg eröffnet. In einer bemerkenswerten Rede zeigte der geschäftsführende Gesellschafter Jan-Hendrik Goldbeck auf, wie das Werk in die Firmenstrategie passt und aus welchem unternehmerischen Verständnis heraus das Familienunternehmen ausgerechnet jetzt in den Ausbau seiner Produktionskapazität investiert.