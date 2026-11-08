Für viele Menschen gehört Sport zum Alltag dazu. So auch für Florian Henecka-Ott aus Gödenroth. Besonders für Kraftsport hat der 37-Jährige eine Leidenschaft entwickelt. Diese Passion brachte ihm nun einen großen Erfolg ein.
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Für Florian Henecka-Ott aus Gödenroth ist Sport mehr als nur ein Hobby. Es ist seine Leidenschaft. Gut auszusehen und sich fit zu fühlen, ist dem 37-Jährigen wichtig. Deswegen geht er einer ganz besonderen Sportart nach: Er macht Bodybuilding. Wie er dazu kam und über welchen Erfolg er sich kürzlich freuen konnte, erzählt er im Gespräch mit unserer Zeitung.