Mit Kraft zum Erfolg Gödenrother ist drittbester Bodybuilder in Deutschland Lara Kempf 08.11.2026, 12:00 Uhr

i In einer alten Scheune hat sich Bodybuilder Florian Henecka-Ott aus Gödenroth einen eigenen Traingsraum geschaffen. Lara Kempf

Für viele Menschen gehört Sport zum Alltag dazu. So auch für Florian Henecka-Ott aus Gödenroth. Besonders für Kraftsport hat der 37-Jährige eine Leidenschaft entwickelt. Diese Passion brachte ihm nun einen großen Erfolg ein.

Für Florian Henecka-Ott aus Gödenroth ist Sport mehr als nur ein Hobby. Es ist seine Leidenschaft. Gut auszusehen und sich fit zu fühlen, ist dem 37-Jährigen wichtig. Deswegen geht er einer ganz besonderen Sportart nach: Er macht Bodybuilding. Wie er dazu kam und über welchen Erfolg er sich kürzlich freuen konnte, erzählt er im Gespräch mit unserer Zeitung.







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