Der alljährliche Weltfrauentag am 8. März soll die Rechte von Frauen in den Blick nehmen und das Thema Gleichberechtigung fördern. Ingrid Gundert, die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Boppard, erzählt, warum Gleichstellung längst kein Alltag ist.
Lesezeit 3 Minuten
Gleichberechtigung aufbauen, Emanzipation fördern und Frauenrechte stärken – das sind die Ziele des Weltfrauentages, der jährlich am 8. März stattfindet. Doch was bedeutet Gleichstellung eigentlich genau? Und wie ist der Rhein-Hunsrück-Kreis bei diesem Thema aufgestellt?