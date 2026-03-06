Internationaler Frauentag Gleichstellung im Hunsrück: Es ist noch viel zu tun Lara Kempf 06.03.2026, 17:00 Uhr

i Ingrid Gundert ist die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Boppard. Sie übt das Ehrenamt bereits seit mehr als acht Jahren aus. Lara Kempf

Der alljährliche Weltfrauentag am 8. März soll die Rechte von Frauen in den Blick nehmen und das Thema Gleichberechtigung fördern. Ingrid Gundert, die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Boppard, erzählt, warum Gleichstellung längst kein Alltag ist.

Gleichberechtigung aufbauen, Emanzipation fördern und Frauenrechte stärken – das sind die Ziele des Weltfrauentages, der jährlich am 8. März stattfindet. Doch was bedeutet Gleichstellung eigentlich genau? Und wie ist der Rhein-Hunsrück-Kreis bei diesem Thema aufgestellt?







