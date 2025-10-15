Die Herausforderungen gerade in der Glasindustrie sind aktuell hoch, einige Unternehmen wandern aus Deutschland und der EU ab. Im Hunsrück wird hingegen in eine neue Anlage investiert. Und das auch, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
Lesezeit 3 Minuten
Hohe Energie- und Produktionskosten, fehlende Facharbeiter, Dekarbonisierung: Die Herausforderungen für die Glasindustrie sind hoch – und vielfältig. Während einige Unternehmen Deutschland und der EU den Rücken kehren, um wettbewerbsfähig zu bleiben, geht die Hunsrücker Glasveredelung Wagener GmbH & Co.