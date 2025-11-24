Gefrierender Regen am Sonntag Glätte war wohl kein Problem für Autofahrer im Hunsrück 24.11.2025, 15:00 Uhr

i Symbolfoto: Mit einer dünnen Eisschicht überzogen ist die Straße auf diesem Bild. Am Sonntagabend sah es im Hunsück manchenorts ähnlich aus. Karl-Josef Hildenbrand/dpa. picture alliance/dpa

Am Sonntagabend fiel vor allem im Vorderhunsrück gefrierender Regen, stellenweise war es spiegelglatt. Unsere Zeitung hat bei den Polizeiinspektionen in Boppard und Simmern nachgehört, wie die Lage auf den Straßen war.

Nach gefrierenden Regenfällen waren die Straßen im Rhein-Hunsrück-Kreis am Sonntagabend vor allem im Hunsrück stellenweise spiegelglatt. Die Autofahrer im Kreis stellte das offenbar aber kaum vor Probleme. Im Beritt der Polizeiinspektion Simmern gab es keine Einsätze wegen der Witterung oder Glätte, berichtet die PI auf unsere Anfrage.







