Das GKM will das Heilig Geist Krankenhaus in Boppard Ende September 2026 schließen – unter Vorbehalt, heißt es aus Koblenz und Mayen-Koblenz. Warum dieser Strohhalm kaum Rettung verspricht und wie Rhein-Hunsrück-Kreis und Stadt Boppard reagieren.
Die Gesellschafter des Gesellschaftsklinikums Mittelrhein (GKM) haben in ihrer Sitzung am Dienstag, 3. Februar, die Schließung des Standorts Heilig Geist in Boppard zum 30. September 2026 beschlossen – allerdings unter Vorbehalt. Sollte die Stadt Boppard bis zum 2.