Nach Beschluss in Koblenz GKM will Heilig Geist schließen: Lage wohl aussichtslos Philipp Lauer 04.02.2026, 18:30 Uhr

i Bei einer Mahnwache Ende Januar machten sich Mitarbeiter und Bürger in Boppard für den Erhalt des Heilig Geist Krankenhauses stark. Philipp Lauer

Das GKM will das Heilig Geist Krankenhaus in Boppard Ende September 2026 schließen – unter Vorbehalt, heißt es aus Koblenz und Mayen-Koblenz. Warum dieser Strohhalm kaum Rettung verspricht und wie Rhein-Hunsrück-Kreis und Stadt Boppard reagieren.

Die Gesellschafter des Gesellschaftsklinikums Mittelrhein (GKM) haben in ihrer Sitzung am Dienstag, 3. Februar, die Schließung des Standorts Heilig Geist in Boppard zum 30. September 2026 beschlossen – allerdings unter Vorbehalt. Sollte die Stadt Boppard bis zum 2.







