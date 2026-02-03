Neue Forderungen aus Koblenz
GKM will Heilig Geist Boppard Ende September schließen
Das Krankenhaus Heilig Geist in Boppard steht vor dem Aus.
Die Gesellschafter des GKM haben die Schließung des Heilig Geist Boppard zu Ende September 2026 beschlossen – allerdings unter Vorbehalt. Bis März soll die Stadt Boppard bestimmte Bedingungen erfüllen. Unter anderem geht es um die Trägerschaft.

Die Gesellschafter des Gesellschaftsklinikums Mittelrhein (GKM) haben in ihrer Sitzung am Dienstag, 3. Februar, die Schließung des Standorts Heilig Geist in Boppard zum 30. September 2026 beschlossen – allerdings unter Vorbehalt. Sollte die Stadt Boppard bis zum 2.

