Krankenhaus Boppard vor Aus GKM: Walter Maifarth kritisiert „Koblenz first-Politik“ Philipp Lauer 19.01.2026, 18:00 Uhr

i Hunderte Bürger beteiligten sich an nunmehr zwei Demos zum Erhalt des Heilig Geist Krankenhaus in Boppard. Nun steht eine Entscheidung zur Schließung wohl kurz bevor. Der Protest äußert sich nun auch in offenen Briefen. Philipp Lauer

Die GKM-Gesellschafter entscheiden wohl Anfang Februar, ob sie das Heilig Geist Krankenhaus Boppard schließen. Walter Maifarth findet in einem offenen Brief dazu klare Worte und stellt einige Fragen an die Verantwortlichen in Koblenz.

Vor der Entscheidung über die Schließung des Heilig Geist Krankenhauses in Boppard in der Gesellschafterversammlung des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein (GKM) haben sich Daniel Thomas Geis aus Spay und Walter Maifarth aus Boppard jeweils in offenen Briefen an den Koblenzer OB David Langner sowie Marko Boos, Landrat Mayen-Koblenz (MYK) und die Mitglieder des Stadtrats Koblenz und des Kreistags MYK gewandt.







