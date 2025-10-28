Meinung zur Krankenhauskrise GKM hat Geld nicht für Zukunft des Heilig Geist genutzt 28.10.2025, 17:42 Uhr

i Philipp Lauer Jens Weber. MRV

Die Krankenhauskrise um den Standort Boppard des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein (GKM), das Heilig Geist Krankenhaus, spitzt sich zu. Eine Meinung dazu:

Es war 2024 eine richtige Entscheidung des Rhein-Hunsrück-Kreises, der Stadt Boppard und der Stiftung, das Heilig Geist Krankenhaus zu retten. Die Finanzspritze hat dazu beigetragen, dass die engagierten und renommierten Mitarbeiter dort bis heute vielen Menschen aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis, aus dem Kreis Mayen-Koblenz, aus der Stadt Koblenz und sicher auch manchem Touristen und Patienten von weither versorgen konnten.







