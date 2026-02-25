Das sagen Kiauk und Straub
GKM Geschäftsführer: Krankenhaus Boppard hat Chance
Christian Straub und Alexandra Kiauk (von rechts) sind die Geschäftsführer des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein (GKM). Im Stadtrat Boppard informierten sie über das Zukunftskonzept für das Heilig Geist Krankenhaus.
Philipp Lauer

Eine „echte Chance“ für das Heilig Geist Krankenhaus Boppard sehen Alexandra Kiauk und Christian Straub, Geschäftsführer im Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM). Wie sie das Haus verändern wollen und welche Unsicherheiten es noch gibt.

Wie sie sich die Zukunft für das Heilig Geist Krankenhaus vorstellen, präsentierten Alexandra Kiauk und Christian Straub, Geschäftsführer des Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM), im Stadtrat Boppard.Das medizinische Portfolio in Boppard sehe man im Rahmen der neuen Krankenhausreform entsprechend einer Level 1i-Klinik, die in Rheinland-Pfalz unter dem Namen Regioklinik laufen sollen, erklärte Kiauk.

Rhein-Hunsrück-ZeitungKrankenhauskrise

