Ärzte in Anerkennung Girish Sunassee und Li-Tzu Fu verstärken MVZ Oberwesel Lara Kempf 26.09.2026, 16:00 Uhr

i Girish Sunassee (links) und Li-Tzu Fu (rechts) arbeiten seit August 2026 im MVZ Hunsrück-Mittelrhein als Ärzte in Anerkennung. Lara Kempf

Zwei Lebenswege, eine gemeinsame Leidenschaft: die Medizin. Girish Sunassee und Li-Tzu Fu sind zwei der Ärzte, die ihre Anerkennungszeit im MVZ Hunsrück-Mittelrhein absolvieren. Warum sie sich entschieden haben, gerade nach Deutschland zu kommen.

Immer weniger junge Ärzte wollen sich auf dem Land, geschweige denn in einer Hausarztpraxis, niederlassen. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken und junge Mediziner für die Arbeit im Ambulanten zu begeistern, haben sich Axel Strähnz und seine Kollegen vom MVZ Hunsrück-Mittelrhein dazu entschieden, ausländische Ärzte in Anerkennung anzustellen.







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