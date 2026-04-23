Giraffen sieht man selten, meistens in Tierbüchern. Im Tier-Erlebnispark Bell ist das anders: Dort prägen gleich drei Langhälse das Landschaftsbild. Seit Herbst ergänzt Malaika das Trio. Wie sie sich eingelebt hat.
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Sie strecken ihre Hälse hoch in den Himmel, wirken elegant und fast schwerelos – und doch steckt enorme Kraft in ihnen. Immerhin bringen sie fast 1,5 Tonnen auf die Waage. Elli, Ravenna und Malaika – so heißen die drei Giraffen, die im Tier-Erlebnispark Bell ein Zuhause gefunden haben.