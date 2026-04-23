Exoten leben im Tierpark 
Giraffen-Trio in Bell ist eingespielt
Im Tiererlebnispark Bell leben derzeit drei Giraffen, Elli, Ravenna und Malaika.
Im Tiererlebnispark Bell leben derzeit drei Giraffen, Elli, Ravenna und Malaika.
Simone Schmidt

Giraffen sieht man selten, meistens in Tierbüchern. Im Tier-Erlebnispark Bell ist das anders: Dort prägen gleich drei Langhälse das Landschaftsbild. Seit Herbst ergänzt Malaika das Trio. Wie sie sich eingelebt hat.

Lesezeit 3 Minuten
Sie strecken ihre Hälse hoch in den Himmel, wirken elegant und fast schwerelos – und doch steckt enorme Kraft in ihnen. Immerhin bringen sie fast 1,5 Tonnen auf die Waage. Elli, Ravenna und Malaika – so heißen die drei Giraffen, die im Tier-Erlebnispark Bell ein Zuhause gefunden haben.

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