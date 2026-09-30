Tourismus im Hunsrück
Gibt es bald Wohnmobilstellplätze in Rheinböllen?
Derzeit fehlt es in Rheinböllen an Fremdenzimmern, ein Wohnmobilstellplatz an der A61 würde das touristische Angebot daher erheb
Derzeit fehlt es in Rheinböllen an Fremdenzimmern, ein Wohnmobilstellplatz an der A61 würde das touristische Angebot daher erheblich aufwerten. Ein Unternehmen, welches diesen bewirtschaften würde, ist jetzt an die Stadt herangetreten.
Georg Wendt/picture alliance/dpa

Derzeit fehlt es in Rheinböllen an Fremdenzimmern, ein Wohnmobilstellplatz würde das touristische Angebot daher erheblich aufwerten. Ein Unternehmen, welches diesen gerne bauen und bewirtschaften würde, ist jetzt an die Stadt herangetreten.

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Mit seinem Tierpark und Schwimmbad besitzt Rheinböllen zwei äußerst attraktive touristische Angebote. Was der Kleinstadt an der A61 jedoch fehlt, sind Übernachtungsmöglichkeiten. Speziell für Besucher auf der Durchreise, die vielleicht nur für ein, zwei Nächte stoppen wollen und auch ohne Sterne-Komfort zurechtkommen, könnte sich die Situation allerdings perspektivisch verbessern.
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