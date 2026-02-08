Geschäft stärkt Demokratie
Gewerbeverein sieht Emmelser Buchlädchen als Gewinn
Die Eröffnung des "Emmelser Buchlädchens" stärkt auch die Demokratie, findet Tanja Petry-Berg vom Verkehrs- und Gewerbeverein (V
Lara Kempf

Dass es nach mehr als drei Jahren in Emmelshausen wieder einen Buchladen gibt, freut nicht nur die Menschen vor Ort. Auch Tanja Petry-Berg vom Verkehrs- und Gewerbeverein (VGV) hebt die positiven Auswirkungen der Neueröffnung hervor.

Mehr als drei Jahre gab es in Emmelshausen keinen Buchladen mehr. Nun hat mit dem „Emmelser Buchlädchen“ dort endlich wieder eine Buchhandlung eröffnet. Für Tanja Petry-Berg vom Verkehrs- und Gewerbeverein (VGV) Emmelshausen ist die Neueröffnung ein großer Gewinn.

