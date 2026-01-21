Gemeinschaft ist Stärke Gewerbeverein Emmelshausen will Konkurrenz trotzen Lara Kempf 21.01.2026, 13:00 Uhr

i Symbolbild: Dass Menschen in Läden vor Ort einkaufen, wird immer seltener. Besonders Geschäfte in kleineren Städten haben oft mit der Konkurrenz aus anderen, größeren Städten zu kämpfen. So auch in Emmelshausen. Bernd Weißbrod/dpa. picture alliance/dpa

In mittelbarer Nähe zu Koblenz und Mülheim-Kärlich gelegen, ist es für Emmelshausen nicht immer einfach, im gewerblichen Wettbewerb zu bestehen. Der städtische Gewerbeverein muss sich einigen Herausforderungen stellen, kennt aber auch seine Stärken.

Ob die Aktion Heimat shoppen, das Late-Night-Shopping oder der Girls Walk and Talk: Der Verkehrs- und Gewerbeverein (VGV) Emmelshausen veranstaltet das gesamte Jahr über zahlreiche Aktionen, um die Wirtschaft der Kleinstadt anzukurbeln. Doch wie schwierig ist es eigentlich, mit einer Stadt wie Koblenz oder auch dem nicht allzu weit entfernten Gewerbepark Mülheim-Kärlich zu konkurrieren?







