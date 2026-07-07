Rhein-Hunsrück – Die Kolumne
Gesucht: Ein Sommerheld für die Freibäder
Symbolbild: In einer Stadt in Nordhessen können Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren dank eines anonymen Spenders in den Somme
Symbolbild: In einer Stadt in Nordhessen können Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren dank eines anonymen Spenders in den Sommerferien kostenlos ins Freibad gehen.
Marco Rosbach

Sommer, Sonne und Freibad – für viele Familien gehört das einfach zusammen. Doch was, wenn die Eintrittspreise zur Hürde werden? Unsere Kolumnistin hat dazu eine Geschichte entdeckt, die Freude macht.

Lesezeit 1 Minute
Diskussionen um die Freibadpreise prägten in den vergangenen Wochen immer wieder die sozialen Medien – zumindest seit der neuen Gebührenordnung für das Thermalfreibad in Boppard. Vor allem der Wegfall der Familienkarte sorgt für Kritik. Kinder ab 9 Jahren zahlen nun auch den regulären Eintritt, gerade in den Sommerferien können regelmäßige Freibadbesuche für Familien damit schnell ins Geld gehen.
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