Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Gesucht: Ein Sommerheld für die Freibäder Annalena Bischoff 07.07.2026, 07:30 Uhr

i Symbolbild: In einer Stadt in Nordhessen können Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren dank eines anonymen Spenders in den Sommerferien kostenlos ins Freibad gehen. Marco Rosbach

Sommer, Sonne und Freibad – für viele Familien gehört das einfach zusammen. Doch was, wenn die Eintrittspreise zur Hürde werden? Unsere Kolumnistin hat dazu eine Geschichte entdeckt, die Freude macht.

Diskussionen um die Freibadpreise prägten in den vergangenen Wochen immer wieder die sozialen Medien – zumindest seit der neuen Gebührenordnung für das Thermalfreibad in Boppard. Vor allem der Wegfall der Familienkarte sorgt für Kritik. Kinder ab 9 Jahren zahlen nun auch den regulären Eintritt, gerade in den Sommerferien können regelmäßige Freibadbesuche für Familien damit schnell ins Geld gehen.







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