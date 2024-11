Bürger treffen Entscheidung Gestaltung des Kirchenumfelds Dellhofen schreitet voran 07.11.2024, 16:00 Uhr

i Architekt Hubertus Jäckel (links) stand im Anschluss der Versammlung Rede und Antwort zu seinem Modell. Charlotte Krämer-Schick

Im Streit um die Gestaltung des Kirchenumfelds in Dellhofen zeichnet sich eine Lösung ab. Bei einer Einwohnerversammlung entschieden sich die Bürger für eine Variante der Gestaltung, über die der Stadtrat Oberwesel am 18. November abstimmen soll.

Es war ein hehrer Wunsch, den Stadtbürgermeister Jan Zimmer am Ende der Bürgerversammlung in Oberwesel-Dellhofen äußerte: „Lassen Sie uns versuchen, bei der Einweihung des Platzes alle wieder Freunde zu sein.“ Ob dieser Wunsch in Erfüllung gehen wird, steht wohl noch in den Sternen, denn die Gräben scheinen tief in der Dellhofener Bevölkerung.

