Bad wird nicht geschlossen Gerücht führt zu Kundgebung am Freizeitbad Rheinböllen 26.01.2025, 10:26 Uhr

i Der Aufruf zu einer Kundgebung zum Erhalt des Freizeitbads Rheinböllen verbreitete sich über Netzwerke und Nachrichtendienste. Dabei steht eine mögliche Schließung überhaupt nicht zur Debatte. Werner Dupuis

Über Messengerdienste verbreitete sich ein Aufruf zu einer Kundgebung in Rheinböllen. Grund: Es solle auf die Beliebtheit des Freizeitbades aufmerksam gemacht werden, um eine mögliche Schließung zu verhindern. Die steht aber gar nicht zur Debatte.

Zu einer Kundgebung am Freizeitbad Rheinböllen wurde über Nachrichten und Statusmeldungen via Messengerdienste und über die sozialen Netzwerke aufgerufen. Ziel der Veranstaltung am Samstagnachmittag, 25. Januar, sei es, die Beliebtheit des Bades deutlich zu machen, um es vor einer möglichen Schließung zu bewahren.

