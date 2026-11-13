Ex-Mann belastet Angeklagten
Gerichtsprozess um Autodiebstahl im Hunsrück
Das Justizzentrum mit Amtsgericht und Landgericht in Bad Kreuznach: Hier muss sich ein Mann verantworten, der im April im Hunsrü
Das Justizzentrum mit Amtsgericht und Landgericht in Bad Kreuznach: Hier muss sich ein Mann verantworten, der im April im Hunsrück ein Auto geknackt haben soll.
Markus Kilian

Im Prozess um einen Autodiebstahl in Bad Kreuznach belastet der Angeklagte den Ex‑Mann der Besitzerin  – dieser bestreitet jedoch jeden Kontakt. Vor Gericht wird nun um Indizien und Glaubwürdigkeit gerungen.

Lesezeit 2 Minuten
Vor dem Landgericht Bad Kreuznach muss sich ein 30 Jahre alter albanischer Staatsbürger wegen Diebstahls mit Waffen verantworten. Er soll am Mittwoch, 29. April, im Hunsrück einen Pkw entwendet haben. Nach Einschätzung eines psychiatrischen Sachverständigen ist der Angeklagte voll schuldfähig.
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