Neuer Schwerpunkt in Boppard Geriatrie im Heilig Geist auf 25 Betten erweitert Johannes Kirsch 11.08.2026, 17:00 Uhr

i Janka Matejka und Björn Raddatz, jeweils Fachärzte für Innere Medizin, leiten die Geriatrie im Heilig-Geist-Krankenhaus in Boppard. Johannes Kirsch

Die Zentrale Notaufnahme ist dicht. Auch die Intensivstation und die Chirurgie existieren am Bopparder Heilig-Geist-Krankenhaus nicht mehr. Doch der Schein, alles gehe bergab, trügt. In der Geriatrie konnten die Kapazitäten nämlich erweitert werden.

„Wir wollen älteren Menschen helfen, sich selbst zu helfen.“ Mit diesen Worten beschreibt Björn Raddatz kurz und prägnant sein Arbeitsethos. Der 50-Jährige ist Facharzt für Innere Medizin und leitet am Heilig-Geist-Krankenhaus in Boppard gemeinsam mit Janka Matejka die Geriatrie.







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