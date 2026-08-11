Die Zentrale Notaufnahme ist dicht. Auch die Intensivstation und die Chirurgie existieren am Bopparder Heilig-Geist-Krankenhaus nicht mehr. Doch der Schein, alles gehe bergab, trügt. In der Geriatrie konnten die Kapazitäten nämlich erweitert werden.
Lesezeit 3 Minuten
„Wir wollen älteren Menschen helfen, sich selbst zu helfen.“ Mit diesen Worten beschreibt Björn Raddatz kurz und prägnant sein Arbeitsethos. Der 50-Jährige ist Facharzt für Innere Medizin und leitet am Heilig-Geist-Krankenhaus in Boppard gemeinsam mit Janka Matejka die Geriatrie.