Schöne Premiere in Wickenroth Gerettetes Bundenbacher Weihnachtslied uraufgeführt Andreas Nitsch 24.12.2025, 16:00 Uhr

i Nach der Uraufführung des geretteten Bundenbacher Weihnachtsliedes in der Wickenrother Kirche hoffen die beteiligten Protagonisten - die Mitglieder des Knappenchores, Organist Wolfgang Fink (7. von links) sowie Marlene Klingels und Leona Riemann -, dass ihr Projekt noch nicht beendet ist. Maria Fink

Irgendwann Weihnachten im Zweiten Weltkrieg: In Bundenbach ertönt ein Weihnachtslied für von der Front zurückkehrende Väter. Dann gerät es in Vergessenheit. Mehr als 80 Jahre später erfahren Text und Melodie eine schier unglaubliche Renaissance.

„Über die Rettung eines Bundenbacher Weihnachtsliedes“ – so lautet der Titel eines Artikels in unserer Weihnachtsausgabe 2024. Er handelt von der kuriosen Rekonstruktion eines ganz besonderen Weihnachtsliedes, das nur noch im Kopf einer liebenswerten Seniorin existierte, nicht aber schwarz auf weiß.







