Gerettetes Bundenbacher Weihnachtslied uraufgeführt

Irgendwann Weihnachten im Zweiten Weltkrieg: In Bundenbach ertönt ein Weihnachtslied für von der Front zurückkehrende Väter. Dann gerät es in Vergessenheit. Mehr als 80 Jahre später erfahren Text und Melodie eine schier unglaubliche Renaissance.
Lesezeit 3 Minuten
„Über die Rettung eines Bundenbacher Weihnachtsliedes“ – so lautet der Titel eines Artikels in unserer Weihnachtsausgabe 2024. Er handelt von der kuriosen Rekonstruktion eines ganz besonderen Weihnachtsliedes, das nur noch im Kopf einer liebenswerten Seniorin existierte, nicht aber schwarz auf weiß.