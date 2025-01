„Demo“ zum Erhalt des Bades Geplanter Fototermin in Rheinböllen läuft aus dem Ruder 29.01.2025, 13:00 Uhr

i Zu einem Fototermin am Freizeitbad Rheinböllen hatte Bürgermeisterin Bernadette Jourdant eingeladen. Doch die Einladung verselbstständigte sich. Timo Wüllenweber

Eigentlich wollte Stadtbürgermeisterin Bernadette Jourdant nur zu einem Fototermin ans Freizeitbad Rheinböllen einladen. Die Bürger sollten zeigen, wie sehr sie ihr Bad lieben. Doch schnell wurde daraus das Gerücht, die VG wolle es schließen.

. „Es ist genau das geschehen, was wir nicht wollten“, sagt Bernadette Jourdant kurz und knapp zu einem Aufruf, der sich am Wochenende in den sozialen Medien und via WhatsApp verselbstständigt hat. Die Bürgermeisterin hatte Rheinböller Bürger über eine App zu einem Fotoshooting am Freizeitbad eingeladen.

