Eigentlich stand die Schnellverbindung zwischen Emmelshausen und Kastellaun an Platz 1 der Kreispriorisierung. Nun hat der Kreistag die Umsetzung jedoch zunächst zurückgestellt. Wir erklären, wo Radfahrer auf der Alltagsroute entlangfahren sollten.
Lesezeit 1 Minute
Rund neun Kilometer weniger und eine völlig neue Route: Die geplante Radverbindung zwischen Emmelshausen und Kastellaun sollte eine direkte Alltagsroute schaffen. Die Strecke hätte nicht nur einen deutlich kürzeren Weg geschaffen, sondern auch mehrere Hunsrückdörfer erstmals an das offizielle Radwegenetz angebunden.