Kreis stellt Verbindung zurück Geplanter Alltagsradweg sollte durchs Baybachtal führen Annalena Bischoff 20.08.2026, 12:00 Uhr

i Der Schinderhannes-Radweg verläuft entlang der alten Bahntrasse der Hunsrückbahn. Radfahrer legen von Emmelshausen bis Kastellaun etwa 25 Kilometer zurück. Dominik Ketz für Merian/Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH

Eigentlich stand die Schnellverbindung zwischen Emmelshausen und Kastellaun an Platz 1 der Kreispriorisierung. Nun hat der Kreistag die Umsetzung jedoch zunächst zurückgestellt. Wir erklären, wo Radfahrer auf der Alltagsroute entlangfahren sollten.

Rund neun Kilometer weniger und eine völlig neue Route: Die geplante Radverbindung zwischen Emmelshausen und Kastellaun sollte eine direkte Alltagsroute schaffen. Die Strecke hätte nicht nur einen deutlich kürzeren Weg geschaffen, sondern auch mehrere Hunsrückdörfer erstmals an das offizielle Radwegenetz angebunden.







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