Langjähriger Leitender Notarzt
Georg Brenner prägte Notarztversorgung im Kreis
Georg Brenner leitet das hausärztliche Medizinische Versorgungszentrum mit Standorten in Rheinböllen, Simmern und Stromberg.
Annalena Bischoff

Hausarzt, Notarzt, Organisator im Katastrophenschutz – über 30 Jahre hat Georg Brenner die medizinische Sicherheit im Rhein-Hunsrück-Kreis geprägt. Jetzt wurde der gebürtige Eifeler für seinen Einsatz geehrt.

Wenn Georg Brenner über seine Arbeit spricht, klingt vor allem eines durch: Verantwortung. Verantwortung für Patienten, für Einsatzkräfte – und für eine Region, die für den gebürtigen Eifeler längst zur Heimat geworden ist. Nach seinem Medizinstudium zog es ihn in den Hunsrück.

