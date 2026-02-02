Förderung aus LEADER-Programm
Gemünden wird im April zum Zentrum für Inklusion
Jennifer Konrath-Schmitt, Erste Vorsitzende des Vereins Zusammen Wachsen, beim Event Zusammen Wachsen 2.0 am 26. April 2025 in Kirchberg.
Olga Stoler Photography

Vom Ponyreiten über Workshops bis zur inklusiven Modenschau: Das Dorfgemeinschaftshaus Gemünden wird am 25. April mit dem Event „Zusammen Wachsen 3.0“ zum Ort der Begegnung. Ein buntes Programm für Familien und Jugendliche, inklusive Aftershowparty.

Lesezeit 3 Minuten
Die Arbeit wird ganz schnell zur Leidenschaft – besonders dann, wenn es um Menschen geht. Jennifer Konrath-Schmitt ist Sozialarbeiterin und arbeitet hauptberuflich in der Suchtberatungsstelle des Diakonischen Werks Simmern. Bereits zum dritten Mal lädt sie zu einem Inklusionsevent ein, das Menschen aus der gesamten Region zusammenbringen soll.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Hunsrück-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren