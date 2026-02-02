Förderung aus LEADER-Programm Gemünden wird im April zum Zentrum für Inklusion Annalena Bischoff 02.02.2026, 15:00 Uhr

i Jennifer Konrath-Schmitt, Erste Vorsitzende des Vereins Zusammen Wachsen, beim Event Zusammen Wachsen 2.0 am 26. April 2025 in Kirchberg. Olga Stoler Photography

Vom Ponyreiten über Workshops bis zur inklusiven Modenschau: Das Dorfgemeinschaftshaus Gemünden wird am 25. April mit dem Event „Zusammen Wachsen 3.0“ zum Ort der Begegnung. Ein buntes Programm für Familien und Jugendliche, inklusive Aftershowparty.

Die Arbeit wird ganz schnell zur Leidenschaft – besonders dann, wenn es um Menschen geht. Jennifer Konrath-Schmitt ist Sozialarbeiterin und arbeitet hauptberuflich in der Suchtberatungsstelle des Diakonischen Werks Simmern. Bereits zum dritten Mal lädt sie zu einem Inklusionsevent ein, das Menschen aus der gesamten Region zusammenbringen soll.







