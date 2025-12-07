Gemeinsames Singen prägt den Christkindmarkt Kirchberg

Der Kirchberger Christkindmarkt lockte am zweiten Adventswochenende zahlreiche Besucher in die historischen Gassen der Stadt auf dem Berge. Beim gemeinsamen Singen wurde es ganz besonders magisch.
Lesezeit 1 Minute
Er hat sich längst etabliert, der Christkindmarkt in Kirchberg. Auch in diesem Jahr hatten die vielen ehrenamtlichen Helfer, der Verkehrsverein, die Stadt Kirchberg und nicht zuletzt das Orga-Team wieder ein umfassendes Programm zusammengestellt, das trotz teilweise ungemütlicher Witterung erneut sein Publikum fand.