Mehr als 50 Stände begeistern Gemeinsames Singen prägt den Christkindmarkt Kirchberg Thomas Torkler 07.12.2025, 18:00 Uhr

i Die meisten Besucher auf dem Marktplatz in Kirchberg brauchten keine Textblätter. Die Verse der bekannten Weisen kannten sie auch so. Das Singen auf dem Marktplatz bildet jedes Jahr den stimmungsvollen Höhepunkt des Kirchberger Christkindmarktes. Torkler Thomas. Thomas Torkler

Der Kirchberger Christkindmarkt lockte am zweiten Adventswochenende zahlreiche Besucher in die historischen Gassen der Stadt auf dem Berge. Beim gemeinsamen Singen wurde es ganz besonders magisch.

Er hat sich längst etabliert, der Christkindmarkt in Kirchberg. Auch in diesem Jahr hatten die vielen ehrenamtlichen Helfer, der Verkehrsverein, die Stadt Kirchberg und nicht zuletzt das Orga-Team wieder ein umfassendes Programm zusammengestellt, das trotz teilweise ungemütlicher Witterung erneut sein Publikum fand.







