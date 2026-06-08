Studie zur Daseinsvorsorge Gemeindecheck: So schneidet der Rhein-Hunsrück-Kreis ab Hilko Röttgers 08.06.2026, 06:00 Uhr

i Gibt es einen Arzt im Ort? Diese Frage spielt bei einer neuen Studie zur Daseinsvorsorge eine Rolle. Soeren Stache/dpa. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Wie weit ist es bis zur Schule, wie gut ist das Verkehrsnetz, gibt’s einen Arzt im Ort? Das Institut der deutschen Wirtschaft hat untersucht, wie es um die Daseinsvorsorge in deutschen Gemeinden bestellt ist. So schneidet der Rhein-Hunsrück-Kreis ab.

Wie gut sind Städte und Gemeinden in Deutschland bei der Daseinsvorsorge für ihre Einwohner aufgestellt? Das geht aus einer neuen Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervor. Untersucht wurden knapp 11.000 Gemeinden in ganz Deutschland. Die Qualität der Daseinsvorsorge wurde anhand von 17 Indikatoren in folgenden fünf Bereichen ermittelt: Bildung, Gesundheit, Mobilität, Digitales und Freizeit.







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