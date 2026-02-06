Baumfällarbeiten auf B327 Gemeinde Leiningen erlebt höhere Verkehrsbelastung Annalena Bischoff 06.02.2026, 12:03 Uhr

i Die B327 ist seit 2. Februar zwischen Reifenthal und Sauerbrunnen in Fahrtrichtung Koblenz gesperrt. Grund sind Baumfällarbeiten als Vorarbeiten für den Bau einer weiteren Fahrspur. Philipp Lauer

Entlang der B327 werden derzeit zwischen Sauerbrunnen und Reifenthal rund 800 Bäume gefällt. Dort soll in Zukunft ein zusätzlicher Fahrstreifen entstehen. Die Umleitung führt über Norath und Leiningen – wir haben nachgefragt, wie es vor Ort läuft.

Mit dem Monat Februar hat eine größere Baumaßnahme auf der Hunsrückhöhenstraße begonnen. Künftig soll zwischen Kastellaun und Emmelshausen ein weiterer Abschnitt entstehen, auf dem langsamere Fahrzeuge überholt werden können. Bis dahin ist aber noch einiges zu tun – den Auftakt bilden seit dem 2.







