Der Frühling erwachte am Sonntag in der Burgstadt. Zahlreiche Besucher strömten zum „Frühlingserwachen“ in Kastellaun – trotz des nur durchwachsenen Wetters und der recht frischen Temperaturen. Schon ab 11 Uhr füllten sich die Marktstraße und die Altstadtpassage mit Menschen, die an den vielen Ständen stöberten. Ob handgefertigter Schmuck, feine Gewürze oder kunstvolle Dekorationen – das Angebot war vielfältig. Für Familien gab es ein buntes Programm: Kinder freuten sich über das Karussell auf dem Marktplatz, eine Hüpfburg und die Autoausstellung auf dem Nettoparkplatz. Auch kulinarisch wurde einiges geboten, von herzhaften Spezialitäten bis hin zu süßen Leckereien. Ab 13 Uhr öffneten zudem die Geschäfte, sodass die Besucher nach Herzenslust bummeln konnten. Mit bester Stimmung und zahlreichen Attraktionen bot das „Frühlingserwachen“ einen gelungenen Start in die warme Jahreszeit.