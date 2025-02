Simmerner Narren feierten Gelungener Ramba-Zamba-Abend in der Hunsrückhalle 21.02.2025, 10:00 Uhr

i Die Wiebelsheimer Quetschepänz lieferten als Schotten eine akrobatische Performance. Das Männerballett erhielt jede Menge Applaus aus dem närrischen Auditorium. Eva Kratsch

„Black and White“ – so lautete das Motto beim Ramba-Zamba-Abend des Karneval Vereins Simmern in der Hunsrückhalle.

Der erste Höhepunkt in der nun beginnenden heißen Phase des Karnevals ist gelungen: Der Karneval Verein Simmern (KVS) brannte in der Hunsrückhalle ein närrisches Feuerwerk ab. Für gut fünf Stunden mit kurzweiligem Klamauk, wunderbaren Tanzeinlagen und köstlichen Vorträgen unter dem Motto „Black and White“ gab es vom Auditorium immer wieder donnernden Applaus.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen