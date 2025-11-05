Beratungstag „Frau und Beruf“ Gelobtes Land will Frauen im Rhein-Hunsrück „empowern“ 05.11.2025, 12:00 Uhr

i Symbolfoto: Eine Frau hebt auf einer Veranstaltung zum Weltfrauentag ihre Faust in die Höhe. Auf ihrem Arm ist das Venussymbol zu sehen, das für das weibliche Geschlecht und Frauenrechte steht. Am Beratungstag "Frau und Beruf" will die Initiative Gelobtes Land Frauen bei ihrer beruflichen Weiterentwicklung im Rhein-Hunsrück-Kreis unterstützen. Elisa Schu. picture alliance/dpa

Mit dem Beratungstag „Frau und Beruf“ will die Initiative Gelobtes Land Frauen bei ihrer beruflichen Weiterentwicklung im Rhein-Hunsrück-Kreis unterstützen. Mehr zum Angebot am Donnerstag, 6. November, berichtet Projektleiterin Hannah Wagner.

Einen Beratungstag zum Thema „Frau und Beruf“ veranstaltet die Kampagne Gelobtes Land am Donnerstag, 6. November, in Simmern. Gemeinsam mit der Agentur für Arbeit und dem Verein „Neue Kompetenz – Familie & Beruf“ können sich Teilnehmerinnen jeden Alters und in jeder Lebensphase kostenfrei beraten lassen und neue Perspektiven entwickeln.







