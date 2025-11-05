Gelobtes Land will Frauen im Rhein-Hunsrück „empowern“

Mit dem Beratungstag „Frau und Beruf“ will die Initiative Gelobtes Land Frauen bei ihrer beruflichen Weiterentwicklung im Rhein-Hunsrück-Kreis unterstützen. Mehr zum Angebot am Donnerstag, 6. November, berichtet Projektleiterin Hannah Wagner.
Einen Beratungstag zum Thema „Frau und Beruf“ veranstaltet die Kampagne Gelobtes Land am Donnerstag, 6. November, in Simmern. Gemeinsam mit der Agentur für Arbeit und dem Verein „Neue Kompetenz – Familie & Beruf“ können sich Teilnehmerinnen jeden Alters und in jeder Lebensphase kostenfrei beraten lassen und neue Perspektiven entwickeln.