Für Brasilien gespendet Gelebte Partnerschaft zwischen Maratá und Rheinböllen Dieter Diether 28.11.2025, 09:00 Uhr

i Maratás Stadtbürgermeisterin Gisele Schneider (links) überreichte freudestrahlend eine Gedenktafel zum zehnjährigen Partnerstadt-Jubiläum an ihre Rheinböller Amtskollegin Bernadette Jourdant. Dieter Diether

Die Jahrhundertflut im Bundesstaat Rio Grande do Sul 2024 war die schlimmste Flutkatastrophe in der Geschichte Brasiliens. Dies löste eine Welle der Hilfsbereitschaft aus: Allein rund um Rheinböllen wurden 15.000 Euro an Spenden eingesammelt.

Eine elfköpfige Reisegruppe aus Rheinböllens brasilianischer Partnerstadt Maratá besuchte auf einer Rundreise die alte Heimat ihrer Vorfahren. In einer Feierstunde im Gemeindezentrum Rheinböllen zum zehnten Jahrestag der 2015 initiierten Partnerschaft begrüßten Stadtbürgermeisterin Bernadette Jourdant und der Stadtrat die brasilianischen Gäste, angeführt von ihrer Bürgermeisterin Gisele Adriana Schneider.







