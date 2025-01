Land fördert Gemeinden Geldregen fürs Obere Mittelrheintal 10.01.2025, 16:01 Uhr

i Besuch aus Mainz in Boppard: Stadtbürgermeister Jörg Haseneier (links) und Techniker Jörg Vogt (rechts) zeigen Innenminister Michael Ebling die Pläne für die große Stadtsanierung. Dafür hatte der Minister einen Förderbescheid in Höhe von 8 Millionen Euro im Gepäck. Marta Fröhlich

Nachhaltige Stadtentwicklung, Neugestaltung von Rheinufern und Innenstädten, Modernisierungen: Die Kommunen im Tal machen sich schick – auch mit Blick auf die Buga 2029. Sechs von ihnen nahmen jetzt teils satte Fördergelder entgegen.

So gemütlich die Runde bei Kirschkuchen und Kaffee, so dick der Förderbescheid, den der Bopparder Bürgermeister Jörg Haseneiner im Rathaus von Innenminister Michael Ebling entgegennehmen durfte. Mit 8,3 Millionen Euro aus dem Bund-Länder-Programm „Lebendige Zentren – Aktive Stadt“ fördert das Land den Städtebau in der Stadt am Rhein – im ersten Schritt.

