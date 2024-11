Nach Diebstählen im Rhein-Hunsrück-Kreis: Das sagen Hofladenbesitzer und Polizei Geld im Hofladen in Rayerschied geklaut: Video wird Langfingern zum Verhängnis 15.10.2024, 18:30 Uhr

i Ina Schmidt führt mit ihrer Mutter den Hofladen in Rayerschied. Dort erlebte sie an einem Tag Ende September eine böse Überraschung. Werner Dupuis. Werner Dupuis

Rhein-Hunsrück. Gleich mehrmals haben Unbekannte die Geldkassetten von Landwirtschaftsbetrieben geplündert. Eine betroffene Eigentümerin aus Rayerschied hat die Täter gefilmt. Die Polizei hat sie anhand der Aufnahmen ihrer Überwachungskamera ausfindig gemacht.

Rückblende: Als Ina Schmidt an einem Tag Ende September die Kasse ihres Hofladens öffnet, wird sie stutzig: Der Großteil des Kleingelds fehlt, auch die Scheine sind nicht mehr vorhanden. „Ich glaube, uns hat gerade jemand beklaut“, wendet sie sich an ihre Mutter, mit der sie den Familienbetrieb in Rayerschied führt.

