Kritik an der Energiepolitik in Rheinland-Pfalz: Vor dem Neuen Schloss in Simmern machten Demonstranten ihrem Unmut Luft und forderten einen klaren Stopp weiterer Windkraftanlagen im Soonwald.
Lesezeit 2 Minuten
Während sich die SPD rund um Landesvorsitzende Sabine Bätzing-Lichtenthäler bei ihrem Neujahrsempfang am 6. Februar zuversichtlich zeigte, ließen besorgte Bürger ihrem Frust vor dem Neuen Schloss in Simmern freien Lauf.Bereits im Vorfeld hatte Wolfgang Pieroth vom Bündnis Energiewende für Mensch und Natur Argenthal dazu ermutigt, ein gemeinsames Zeichen „ für Verantwortung, Transparenz und den Schutz (ihrer) Heimat“ zu setzen.