Windkraft Rhein-Hunsrück-Kreis Gegen „maßlosen Windkraftausbau“: Demo in Simmern Annalena Bischoff 13.02.2026, 15:00 Uhr

i Vor dem Neuen Schloss in Simmern gab es beim Neujahrsempfang der SPD am 6. Februar eine Demo vom Bündnis Energiewende für Mensch und Natur Argenthal. Wolfgang Pieroth hielt vor Ort eine Rede. Thomas Schitteck. T J Schitteck

Kritik an der Energiepolitik in Rheinland-Pfalz: Vor dem Neuen Schloss in Simmern machten Demonstranten ihrem Unmut Luft und forderten einen klaren Stopp weiterer Windkraftanlagen im Soonwald.

Während sich die SPD rund um Landesvorsitzende Sabine Bätzing-Lichtenthäler bei ihrem Neujahrsempfang am 6. Februar zuversichtlich zeigte, ließen besorgte Bürger ihrem Frust vor dem Neuen Schloss in Simmern freien Lauf.Bereits im Vorfeld hatte Wolfgang Pieroth vom Bündnis Energiewende für Mensch und Natur Argenthal dazu ermutigt, ein gemeinsames Zeichen „ für Verantwortung, Transparenz und den Schutz (ihrer) Heimat“ zu setzen.







