Rhein-Hunsrück – die Kolumne
Geduld und Neugierde greifen ineinander
Als Journalistin muss man in den unterschiedlichsten Situationen zur Kamera greifen. Da kann es auch mal unangenehm werden.
Als Journalistin muss man in den unterschiedlichsten Situationen zur Kamera greifen. Da kann es auch mal unangenehm werden.
Daniel Rühle

„Kommt das jetzt komisch, wenn ich ein Foto auf dem Friedhof mache?“ Solche Gedanken gehen einem in unserem Beruf automatisch durch den Kopf, wie unsere Autorin jüngst am eigenen Leib erlebte.

Lesezeit 1 Minute
„Neugier ist das Handwerk des Journalisten.“ Diesen Spruch habe ich schon so oft gehört – und er stimmt. Was wäre unser Beruf ohne Neugier? Würden wir nicht nachfragen und auf Antworten bestehen, würden manche Dinge sicherlicht nie ans Licht kommen. Doch nicht nur der Text ist wichtig, auch die dazu passenden Fotos sind unverzichtbar.
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