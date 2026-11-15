Volkstrauertag am Mittelrhein
Gedenkfeier in Boppard mahnt zu Frieden und Erinnerung
Bei der Gedenkfeier auf dem Friedhof in Bopaprd-Buchenau im Rahmen des Volsktrauertags sprachen Michaela Schmidl (VdK) (Mitte li
Bei der Gedenkfeier auf dem Friedhof in Bopaprd-Buchenau im Rahmen des Volsktrauertags sprachen Michaela Schmidl (VdK) (Mitte links) und Ortsvorsteherin Alexa Bach (Mitte rechts).
Rüdiger Polster

Am Volkstrauertag wurde auch auf dem Friedhof in Boppard-Buchenau den Opfern von Gewalt und Krieg gedacht. Ortsvorsteherin Alexa Bach zog Parallelen zum Ukraine-Krieg und richtete einen eindringlichen Appell an die Verantwortung für den Frieden.

Lesezeit 1 Minute
„Den Toten zu Ehren – den Lebenden zur Mahnung“ steht in großen Metallbuchstaben an der Friedhofsmauer am Ehrenhain in Boppard-Buchenau. Treffender lässt sich der Sinn des Volkstrauertags kaum ausdrücken. An diesem bundesweiten Gedenktag erinnern Menschen an die Opfer von Gewaltherrschaft und Krieg.
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