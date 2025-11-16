Zum Volkstrauertag 
Gedenken am Ehrenhain in Boppard-Buchenau
Gedenkstunde zum Volkstrauertag in Boppard. Ortsvorsteherin Alexa Bach begrüßte die Teilnehmenden.
Marc Schenten

Wie an vielen Orten in Deutschland versammelten sich auch in Boppard-Buchenau zahlreiche Bürger sowie Vertreter aus Politik und Gesellschaft, um der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft zu gedenken. Eine Feierstunde so schlicht wie eindringlich. 

Lesezeit 1 Minute
Zahlreiche Bürger sind zum Ehrenhain in Boppard-Buchenau gekommen, um gemeinsam den Volkstrauertag zu begehen. Punkt um 11.45 Uhr begann die Feierstunde, eingerahmt vom Geläut der Totenglocke und begleitet von Fahnenträgern der örtlichen Nachbarschaften, der Bopparder Schützengesellschaft und der Freiwilligen Feuerwehr.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungZeitgeschichte

Top-News aus der Region