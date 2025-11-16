Zum Volkstrauertag Gedenken am Ehrenhain in Boppard-Buchenau Marc Schenten 16.11.2025, 18:00 Uhr

i Gedenkstunde zum Volkstrauertag in Boppard. Ortsvorsteherin Alexa Bach begrüßte die Teilnehmenden. Marc Schenten

Wie an vielen Orten in Deutschland versammelten sich auch in Boppard-Buchenau zahlreiche Bürger sowie Vertreter aus Politik und Gesellschaft, um der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft zu gedenken. Eine Feierstunde so schlicht wie eindringlich.

Zahlreiche Bürger sind zum Ehrenhain in Boppard-Buchenau gekommen, um gemeinsam den Volkstrauertag zu begehen. Punkt um 11.45 Uhr begann die Feierstunde, eingerahmt vom Geläut der Totenglocke und begleitet von Fahnenträgern der örtlichen Nachbarschaften, der Bopparder Schützengesellschaft und der Freiwilligen Feuerwehr.







