Nach den Bränden in der Nacht zu Mittwoch, 27. August, drängt unter anderem die Feuerwehr auf einen zügigen Abriss der Überreste auf dem Bahnhofsgelände in Simmern.

Nach dem Brand eines ehemaligen Geschäftsgebäudes auf dem Simmerner Bahnhofsgelände soll das Gebäude nun zügig abgerissen werden. Das teilte Stadtbürgermeister Andreas Nikolay in der jüngsten Sitzung des Stadtrates mit.

„Die Kriminalpolizei war dort, die kriminaltechnische Untersuchung ist abgeschlossen“, sagte Nikolay am Mittwochabend. Auch ein Brandschutzgutachter und die Versicherung hätten das Gebäude in Augenschein genommen. Der Bürgermeister rechnete also mit einer zügigen Freigabe. „Die historischen Backsteine des Gebäudes werden aufgehoben“, sagte er. Diese sollten einem etwaigen Wiederaufbau des historischen Lokschuppens dienen, berichtete Nikolay.

Ende August war das Gebäude abgebrannt. Es war einst im Besitz der Deutschen Bahn, derzeit ist die Stadt Simmern Eigentümerin. In derselben Nacht brannte es auch in einem Nebengebäude, auch dieses soll zeitnah abgerissen werden.