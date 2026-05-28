Bereich weiträumig meiden
Gasaustritt in Gondershausen: Häuser werden evakuiert
Wegen einer beschädigten Gasleitung müssen die Bewohner in einem Teil von Gondershausen ihre Häuser verlassen.
Wegen einer beschädigten Gasleitung müssen die Bewohner in einem Teil von Gondershausen ihre Häuser verlassen.
Uli Deck/dpa

Gasalarm in Gondershausen: In einem Teil des Ortes müssen die Bewohner am Donnerstagnachmittag ihre Häuser verlassen. Was bisher bekannt ist – und was nicht.

Lesezeit 1 Minute
In Gondershausen werden derzeit mehrere Wohnhäuser evakuiert. Das teilt die Polizei Boppard am Donnerstagnachmittag gegen 16.30 Uhr mit. Grund dafür ist der Austritt von Gas. Aktuell sind sowohl Kräfte der Polizei als auch der Feuerwehr im Einsatz.Zu dem Zwischenfall ist es gekommen, als bei Baggerarbeiten in der Rhein-Mosel-Straße eine Gasleitung beschädigt wurde.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Hunsrück-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren