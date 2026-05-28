Bereich weiträumig meiden Gasaustritt in Gondershausen: Häuser werden evakuiert Hilko Röttgers 28.05.2026, 16:50 Uhr

i Wegen einer beschädigten Gasleitung müssen die Bewohner in einem Teil von Gondershausen ihre Häuser verlassen. Uli Deck/dpa

Gasalarm in Gondershausen: In einem Teil des Ortes müssen die Bewohner am Donnerstagnachmittag ihre Häuser verlassen. Was bisher bekannt ist – und was nicht.

In Gondershausen werden derzeit mehrere Wohnhäuser evakuiert. Das teilt die Polizei Boppard am Donnerstagnachmittag gegen 16.30 Uhr mit. Grund dafür ist der Austritt von Gas. Aktuell sind sowohl Kräfte der Polizei als auch der Feuerwehr im Einsatz.Zu dem Zwischenfall ist es gekommen, als bei Baggerarbeiten in der Rhein-Mosel-Straße eine Gasleitung beschädigt wurde.







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