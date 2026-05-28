Gasalarm in Gondershausen: In einem Teil des Ortes müssen die Bewohner am Donnerstagnachmittag ihre Häuser verlassen. Was bisher bekannt ist – und was nicht.
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In Gondershausen werden derzeit mehrere Wohnhäuser evakuiert. Das teilt die Polizei Boppard am Donnerstagnachmittag gegen 16.30 Uhr mit. Grund dafür ist der Austritt von Gas. Aktuell sind sowohl Kräfte der Polizei als auch der Feuerwehr im Einsatz.Zu dem Zwischenfall ist es gekommen, als bei Baggerarbeiten in der Rhein-Mosel-Straße eine Gasleitung beschädigt wurde.