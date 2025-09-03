Nach einem Jahr des Wünschens ist er endlich im Garten eingezogen, der kleine „Zorro“. Doch der Gartenschläfer fühlt sich nicht nur in Schabbach wohl, auch in Simmern und Emmelshausen wurden Exemplare gesichtet. Dabei gilt er als stark gefährdet.

Es ist ziemlich genau ein Jahr her, dass ich an dieser Stelle von meinem neuen Gartenschläferhäuschen berichtete. Damals suchte ich noch nach einem Platz für das Haus und wünschte mir innigst, dass dann einer dieser süßen Gesellen bei mir einziehen sollte. Nun, was soll ich sagen? Das Häuschen steht immer noch auf meinem Gartentisch hinter der Scheune – eine dicke Spinne war eingezogen und die wollte ich nicht vergrämen –, der Gartenschläfer ist aber trotzdem eingezogen.

Neulich machten unsere Hunde abends regelmäßig „Alarm“ vor der Scheunenwand. Aufgeregt rasten sie hin und her, reckten den Hals und bellten. Immer wieder ging ich auf die Suche nach dem Grund für ihre Aufregung. Und eines Abends entdeckte ich „Zorro“ in einer Nische der Scheunenwand. Mit seinen Kulleraugen guckte er mich an und ließ mich sogar recht nah herankommen. Ich konnte mein Glück kaum fassen. Endlich ist er da!

Wie passend, dass er das „Gartentier des Jahres“ ist. Der Gartenschläfer gehört – wie Siebenschläfer und Haselmaus – zu den Bilchen und steht auf der „Vorwarnliste“, sein Bestand ist seit Jahren rückläufig. Im Hunsrück scheint er sich aber recht wohlzufühlen, dem Vernehmen nach gibt es nicht nur in Schabbach Exemplare, auch in Simmern wurde er bereits gesichtet. Dieser Tage fand jemand ein totes Tier in Emmelshausen. Woran dieses verendet ist? Wenn nicht am Alter, dann vermutlich durch eine Katze – sie werden als ein Grund für den Bestandsrückgang genannt – oder durch Schneckenkorn. Wer diese (und andere) Tiere also schützen will, sollte insbesondere auf Letzteres verzichten.