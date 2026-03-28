Rhein-Hunsrück – die Kolumne Gartenmöbel können Aufschluss über die Zeit geben Lara Kempf 28.03.2026, 07:30 Uhr

i In der Nacht von Samstag, 28. März, auf Sonntag, 29. März, ist es wieder so weit: Die Uhren werden auf Sommerzeit umgestellt. Sina Schuldt/dpa. picture alliance/dpa

Zweimal im Jahr werden die Uhren vor- beziehungsweise zurückgestellt. Um sich zu merken, wann eine Stunde verloren geht und wann eine Stunde dazukommt, gibt es so einige Eselsbrücken.

Heute Nacht ist es wieder so weit: Die Uhren werden auf die Sommerzeit umgestellt. Dabei stellt sich jedes Mal aufs Neue die Frage: Werden sie nun von 2 auf 3 Uhr vorgestellt, oder von 3 auf 2 Uhr zurückgestellt?Dass mit der Zeitumstellung im März der Sommer so langsam eingeleitet wird und mit der Zeitumstellung im Oktober der Winter Einzug hält, ist allgemein bekannt.







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