Kandidaten im Wahlkreis 16 Garske: Eine klare Stimme für den ländlichen Raum 24.02.2026, 06:00 Uhr

i Thorsten Garske tritt im Wahlkreis 16 (Rhein-Hunsrück) für die Partei Freie Wähler an. Studioline Photography

FW-Bewerber im Wahlkreis 16 für den Landtag beantwortet Fragen zu sich und seinen politischen Überzeugungen.

In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.Thorsten Garske tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 16 – Rhein-Hunsrück für die Partei Freie Wähler an.







